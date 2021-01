Paty Chapoy, 25 años de disciplina en VENTANEANDO

La productora de televisión Paty Chapoy, quien el pasado viernes celebró 25 años del programa Ventaneando del cual es titular, aseguró que la organización y la disciplina la ha llevado hasta donde está hoy, siendo una pionera en los programas de espectáculos, una ejecutiva y madre ejemplar.

“La clave tiene que ver en organizarte, en darle el espacio adecuado a las cosas que te suceden, porque la vida está llena de altibajos y de la misma forma que puedes celebrar un aniversario, se vale que de pronto te sientas mal porque no ocurren las cosas como a ti te gustan”, dijo la conductora en entrevista con Adriana Delgado, en el programa El Dedo en la Llaga de El Heraldo Radio.

Chapoy aseguró que el camino no ha sido fácil, pero que el apoyo de sus cercanos es lo que lo ha hecho posible. “Me casé con un hombre muy inteligente que entendió y que entiende hasta el día de hoy, que soy una mujer con la ambición de seguir trabajando, cuando me embaracé de Rodrigo y después de Pablo les di el tiempo necesario a ambos, para seguir trabajando, tuvo que ver la organización que hice desde el interior de mi casa como en el trabajo".

A Paty no le preocupa la competencia con sus compañeros, dijo que el mundo es tan amplio que hay lugar para todos, “el trabajo empresarial masculino es muy competitivo, pero yo he aprendido que simplemente tenemos que demostrar las habilidades que uno tenga para lograr un balance. Yo no estoy peleada con nadie y no creo que sea un tema de competencia entre hombres y mujeres”.

Sobre cómo ha vivido la pandemia, la periodista compartió su sentir, "me ha dejado mucha reflexión, afortunadamente soy una persona de valores, los cuales procuro recordármelos todo el tiempo, porque es lo que nos hace diferentes a muchos", finalizó.

Más sobre ella