“Hubo un tiempo en el que la música era celosa”: Julio, guitarrista de Reik

Con 17 años en la música y escribiendo los temas que canta Reik, Julio Ramírez considera que la escena musical se encuentra sana, hablando desde punto creativo, ya que con los nuevos géneros y se ha creado una unión que antes no existía, porque había mayor competencia, pero ahora las plataformas digitales han hecho que esto cambie.

“Hay mucho talento en los nuevos géneros, en lo que más he batallado es en tener humildad, y si me considero humilde, pero se debe estar abierto a escuchar y ofrecer. Cuando empezamos en el urbano, me di cuenta que componen diferente, me costó mucho trabajo, pero me dieron ganas de aprender más, tener un estilo y compartirlo. Venimos a este mundo a unir. Hubo un tiempo en el que la música no era compartida, era celosa. Ahora compartimos, unimos fuerzas, en lugar de dividir”, afirmó el guitarrista.