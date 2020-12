Disfrutan los cambios; Reik explora nuevos géneros

Por emoción, experimento y vigencia, Reik dejó de tocar simplemente baladas, y se aventó a experimentar en diversos géneros, como urbano, regional mexicano, banda, y ahora llega a la electrónica. Aunque han sufrido diversas críticas, aseguran que fue la decisión correcta.

“Al final, el hecho de que hagamos reguetón o lo que sea, no significa que dejemos de ser quienes somos y que no vayamos a sacar una balada, solamente tenemos que desacostumbrar al público latino, particularmente al mexicano, a que un artista no sólo toca una cosa”, dijo Jesús Navarro.

El vocalista del grupo comenta a El Heraldo de México que con la llegada de la música urbana cambiaron las reglas, y así “todos los artistas pueden brincar de cancha en cancha si desean. A nosotros nos gusta hacer cosas que nos emocionen o incomoden de repente, que impliquen un reto”.

En 2005, se dieron a conocer con canciones como Yo Quisiera y Qué vida la mía, pero en 2016, la banda originaria de Mexicali reestrenó el primer tema en versión reguetón junto a Nicky Jam.

Jesús confiesa que fue la canción más criticada, pero también la más reproducida. “Dijimos ‘a ver, entonces nosotros tenemos un público muy severo y que necesita cierto tipo de música, y de repente nos están abriendo las puertas a un público enorme que está abierto y que nos va a dejar movernos, pues vamos por ese’ y fue la apuesta correcta”, afirmó.

Considera que por muchos años la tendencia era un artista con el mismo género, por ejemplo, Luis Miguel o Maná: “todos nuestros iconos más grandes hacían una sola cosa y la repitieron hasta que se murieron y creo que ese tiempo se acabó”. Jesús se siente más cómodo con una balada, sin embargo, le emociona mucho el mundo urbano, aunque también hacer salsa o cumbia. Considera que aún les falta mucho por hacer.

Estos cambios los hacen por “la emoción de tener oportunidades de ser creativos en otras formas, con otro tipo de gente, porque todos hacemos cosas diferentes”.

Por Lesliee Medina