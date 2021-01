Natalia Téllez rompe en LLANTO al recordar la especial CONEXIÓN que tuvo con esta persona: VIDEO

Perder a un amigo es uno de los dolores más grandes que puede existir, no sólo porque se trata de un ser querido, sino porque regularmente son nuestros iguales, que elegimos para compartir ciertas facetas de la vida. Y ni los famosos están exentos de pasar este mal momento, pues según contó Natalia Téllez, para ella representó un momento de mucho aprendizaje y dolor en su vida.

La conductora recordó durante el programa 'Netas Divinas' a un gran amigo que tuvo cuando estaba en su programa de Telehit. Se trataba de Renato López, una persona que compartió varios momentos al lado de Téllez, quien se expresó de él como "Un ser querido muy carismático, muy luminoso".

"Creo que todo el mundo lo conocía y murió además de una forma terrible y me impactó de un modo muy fuerte y (...) recuerdo que una tarde fue una amiga a mi casa y yo había visto a Renato hace poco. Acababa de ver la película 'Macho' y estaba Renato así con ganas de fiesta y yo tenía un programa de radio en Exa, él quería ir y como era bien fiestero yo no quería ni que pisara la cabina, ya después me voy de fiesta con él" relató Téllez.

"Hablé de Renato compulsivamente con ella (la amiga) toda la tarde como loca y después me habló Claudio Rodríguez, también conductor de Telehit y como Renato era una alma muy libre, yo dije que nadie sabe dónde está Renato y esa madrugada lo encontraron" contó entre lágrimas la joven conductora, quien se conmovió con el recuerdo.

La ayudó a entrar a Hoy

Natalia Téllez contó que su estancia en 'Hoy' se debió en gran parte a la ayuda de Renato López, pues él les habló de ella a los ejecutivos de Televisa, antes de morir

“Él había quedado en casting en el programa “HOY” y siempre a Reynaldo López le decía ‘tienes que checar a mi amiga, ella está en Telehit, es una gran conductora’. Y yo le llamaba y él me decía ‘ya le dije otra vez, pásame el reel’. Al final Renato nunca estuvo en “HOY” y yo trabajé ahí tres años”, declaró la conductora profundamente conmovida.

Renato López murió asesinado a balazos el 24 de noviembre de 2016.