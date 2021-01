De esta manera, Danna Paola superó su TURBULENTA RELACIÓN con Eleazar Gómez

Danna Paola detalló de qué manera superó la tormentosa relación que sostuvo con Eleazar Gómez por más de cinco años. La cantante señaló que ha adquirido experiencia para saber poner un alto con las cosas en las que está en desacuerdo.

La también actriz expresó que el amor propio le ha ayudado para afrontar las relaciones tóxicas, ya que señaló que los errores son un gran aprendizaje.

"Soy una mujer súper fuerte. Soy una mujer que ha sabido salir no solamente de una sino de varias situaciones que he vivido, como lo he comentado, machistas y no es específico con uno", expresó durante entrevista para 'Ventaneando'.

El arte la motiva

En una parte de la entrevista, la intérprete de después de muchas experiencias poco agradables, cuenta con el valor y coraje de expresar su disgusto ante lo que no le gusta.

En días recientes, la actriz presentó su nuevo material discográfico, mismo que le ha ayudado a superar los momentos difíciles.

Desde noviembre de 2020, Eleazar Gómez permanece en el Reclusorio Norte, al ser señalado por agredir a su expareja en un departamento de la Ciudad de México.