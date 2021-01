Toma de protesta de Joe Biden: ¿Quién vistió mejor?

Joe Biden: El hombre del momento eligió uno de los diseñadores americanos más representativos de la moda. Ralph Lauren fue la firma encargada del traje de dos piezas y abrigo a juego (de lana y abotonado en el centro), combinado con una camisa blanca de algodón y una corbata azul cielo con nudo Windsor.

JOE BIDEN. Atuendo de dos piezas y abrigo a juego de Ralph Lauren, monocromático. Foto: Especial

Jill Biden: Recién estrenada como primera dama de Estados Unidos, eligió Markarian, una marca joven establecida en Nueva York, para personalizar el vestido, abrigo, ambos con solapas de terciopelo, guantes y cubrebocas en tono turquesa. “El escote está incrustado, a mano, con perlas de Swarovski y cristales en un delicado patrón floral” según ha declarado la firma. Lo conjuntó con unos stilettos de Jimmy Choo, clutch de Tyler Ellis y aretes de diamantes de Monique Péan.

Lo conjuntó con unos stilettos de Jimmy Choo. Foto: Especial

Michelle Obama: La ex primera dama, elogiada por su elección de estilo, lució un abrigo color ciruela, pantalones anchos y cuello alto de uno de sus diseñadores favoritos, Sergio Hudson. El detalle que más llamó la atención fue el cinturón con una gran hebilla dorada. Sonriente, con el cabello suelto, en ondas, y un maquillaje delicado, Michelle se combinó con su esposo, Barack, y ambos portaron mascarillas de Christy Rilling.

El detalle que más llamó la atención fue el cinturón con una gran hebilla dorada. Foto: EFE

Lady Gaga: La excéntrica artista, encargada de interpretar el himno, lució un haute couture de Schiaparelli personalizado, diseñado por Daniel Roseberry, confeccionado por una chaqueta entallada de cachemir azul marino, y una vaporosa falda roja de seda. Colocó un broche en oro con forma de paloma como un símbolo de paz.

Colocó un broche en oro con forma de paloma como un símbolo de paz. Foto: Especial

Kamala Harris: La primera mujer que tomó el cargo de Vicepresidenta eligió piezas con un significado muy especial. En tono morado vistió un abrigo, hecho a la medida, de Christopher John Rogers, una marca emergente, y perlas de Wilfredo Rosado, ambos diseñadores estadounidenses. Harris portó un cubrebocas de color negro, como dictan las medidas de salubridad.

Harris portó un cubrebocas de color negro, como dictan las medidas de salubridad. Foto: Especial

Jennifer Lopez: Para entonar los temas This Land Is Your Land y America the Beautiful, JLo seleccionó un look completamente en blanco de Chanel, con un abrigo largo de tweed, pantalones anchos de lentejuelas y un blusa de seda con volantes. Sus accesorios: perlas, diamantes y un cinturón clásico, pieza icónica, también de la firma francesa, y en la mano el anillo de compromiso que le dio Alex Rodriguez.

En la mano tenía el anillo de compromiso que le dio Alex Rodriguez. Foto: Especial

Amanda Gorman: Con tan solo 22 años, la poeta tomó el estrado para declamar The Hill We Climb, de su autoría. Su abrigo, en color amarillo brillante, camisa blanca y la banda roja que lució en la cabeza son diseños de la firma Prada. Portó unos aretes, regalo de Oprah, y un anillo de un pájaro enjaulado, en la mano derecha.

Portó unos aretes, regalo de Oprah. Foto: Especial

Por Begoña Cosío