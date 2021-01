¿Lady Gaga estrena NOVIO? Ojitos entre cantante y ESCOLTA desata rumores de romance

En la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, Lady Gaga es uno de los personajes que se llevó las miradas. Su entonación del himno nacional de su país estremeció a los presentes y también a quienes seguíamos la transmisión a través de redes sociales.

Gaga cuenta con una de las voces más admiradas y potentes del medio de la música, por lo cual no quedó a deber al participar en este importante acontecimiento.

Sin embargo, usuarios de redes sociales no solo comentaron este aspecto de la participación de Lady Gaga en la ceremonia, sino que se dieron cuenta de un detalle en particular: momentos antes de salir a cantar todo el tiempo estuvo acompañada de su escolta, con quien cruzó miradas coquetas mientras se preparaba para su presentación.

En redes sociales, los usuarios ya se cuestionan si habrá un Bad Romance.

Otra de las razones por las que Lady Gaga resaltó en este evento fue por el vestuario que ella usó para la ocasión. La intérprete de "Shallow" salió a las escalinatas del Capitolio con un vestido en negro y rojo, un atuendo muy llamativo, sin embargo, el elemento que más llamó la atención fue una gran paloma dorada que se colocó en el pecho.

¿Qué significa la paloma?

Se trata de la denominada "Paloma de la Paz", o paloma de Noé para algunos, con este gesto la intérprete y también actriz dejó de manifiesto que a través de la presidencia de Joe Biden espera que su país se encuentre en paz.

"Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio", escribió.