Jenni Rivera DISPARÓ después de una presentación en Uruapan; esta es la historia

A 8 años de la muerte de Jenni Rivera, su hermano Juan Rivera relató una anécdota de “La Diva de la Banda” pues reveló que la cantante fue amenazada de muerte poco después de la ejecución de Valentín Elizalde.

Juan relató que su hermana recibió una llamada en la que la amenazaban con “mocharle la cabeza” si se presentaba en Uruapan, ante esta amenaza, Juan pidió a su hermana que no se presentara en dicho evento.

Sin embargo, para Jenni una de las partes más importantes en su carrera siempre fueron sus fanáticos por lo que no era una opción no presentarse en Uruapan pues los seguidores de Jenni de acuerdo con la propia Diva no merecían que cancelara un concierto.

Sí se presentó en Uruapan

Tras tomar la decisión de no plantar a sus seguidores, Jenni Rivera enfrentó a su hermano y le dijo: “¿Vas a ir o te vas a rajar”, así lo recuerda el propio Juan Rivera quien contó esta anécdota a través de su canal de youtube.

Luego de que ambos fueron al evento, al finalizar, “La Diva de la Banda” estaba muy feliz por salir con vida de dicho concierto por lo que de una manera peculiar demostró su satisfacción por cumplirle a su público.

De acuerdo con el propio Juan, Jenni Rivera arriba del carro que los sacó del evento le pidió a uno de los escoltas que le prestara su arma y a través del quemacocos del auto el cual iba abierto comenzó a rafaguear al aire.