¡Hija de Wendolee, toda una guerrera! La reportan fuera de PELIGRO

Días de angustia ha vivido Wendolee Ayala, pues desde que nació su pequeña hija Hannah se encuentra hospitalizada tras sufrir complicaciones porque aspiró meconio (primeras heces de un bebé).

La exintegrante de "La Academia" declaró para el programa Ventaneando que la menor estuvo intubada, pero ya le quitaron el ventilador y parece que va por "buen camino".

"Ahorita tiene oxígeno, se desespera porque es un bebé (…) estamos con mucha fe de que nos vamos a ir a casa pronto”, detalló Wendolee.

Wendolee asegura que hizo todo lo que los doctores le indicaron

Dadas las circunstancias, la famosa ha sido entrevistada por distintos medios para conocer los detalles de esta dificultad que atraviesan ella y su hija.

En su momento, ella explicó que siguió al pie de la letras las indicaciones de los médicos durante el embarazo, el cual estuvo libre de dificultades.

“Lo que yo estoy segura es que hice todo lo que mis doctores me dijeron, y que alguien, no sé quién, no se dio cuenta de que había una infección dentro de la placenta, dentro del líquido amniótico, y eso originó todo esto, no sé de quién sea culpa, pero lo vamos a investigar, porque no le puede pasar esto a otra mamá, en donde una se presenta y confía en el médico y de repente te dicen ‘tenías una infección y la niña estuvo nadando no sé cuántos días en esta infección y ahora este es el resultado’”, declaró para TVNotas.

¿Cuál es el siguiente reto para la pequeña Hanna?

Wendolee explicó que el siguiente paso es que Hannah debe aprender a comer y respirar al mismo tiempo por sí misma. Por el momento su alimentación es a través de un catéter.

Dijo que los pronósticos de salud de la pequeña son favorables, pues los doctores no le han advertido que pueda sufrir alguna secuela.