Hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo ¿Rumbo a los escenarios como ROCKSTAR?; así conquistó al mundo: FOTO

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán se han consolidado como uno de los matrimonios más sólidos de la farándula mexicana. Su familia parece estar llena de talentos y en esta ocasión la sorpresa la dio Ana Paula Capetillo, quien logró llevarse toda la atención del público al demostrar que posee un talento nato para la música, pues al igual que sus padres, conquistó al mundo con su melodiosa voz.

La hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán ya había mostrado un gran interés por seguir los mismos pasos de sus padres para dedicarse a los escenarios. Sin embargo, Ana Paula, actualmente se dedica a sus estudios universitarios.

"A mí me encanta, pero quiero acabar mi carrera, entonces ojalá y sí. Me gusta mucho actuar, me gusta mucho cantar y me encanta bailar; teatro musical sería mi ideal" declaró Ana Paula para el programa De primera mano hace algún tiempo. Y es que no podemos negar que posee un gran talento que quedó demostrado en sus redes sociales.

Un guiño al trabajo de su padre

Fue por medio de sus historias de Instagram, donde Ana Paula Capetillo Gaytán mostró su habilidad para cantar y además con una excelente pronunciación inglesa, digna de una estrella pop, que seguramente será en algún tiempo. ¡Pero no sólo eso!, también mostró gran habilidad para tocar la guitarra, cosa que sorprendió a muchos.

Por lo que ahora, mostró que su gusto por la música va más allá de lo que imaginaba y se retrató frente a una batería con una hermosa sonrisa con una sonrisa tan hermosa como la de su madre. Además vestía la chaqueta del musical 'Alcanzar una estrella' y tenis Converse, justo como los de cualquier ROCKSTAR.

Sin duda alguna, la chica triunfará muy pronto en el mundo del espectáculo y la verdad es que todos queremos verla, ¿Será tan talentosa como sus padres?