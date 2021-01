MasterChef México: Yo no debí salir, debió ser Erubiel, asegura Salime y manda CONTUNDENTE mensaje

Para tristeza de muchos de su fans, este domingo, la expulsada de la “Cocina más famosa de México”, fue la carismática y atractiva, Salime Sadek, quien a pesar de llegar a Masterchef con poca experiencia como cocinera, supo sobreponerse a los retos y salir adelante de varios de ellos, demostrando su capacidad y talento.

Lamentablemente para esta cocinera como para miles de sus fans, el pasado reto de eliminación no fue afortunado para ella, pues tristemente fue la más expulsada del famoso reality gastronómico.

Con el corazón partido pero agradecida por la oportunidad

Tras su salida de Masterchef, Salime compartió sus impresiones con los conductores de Venga la Alegría, a quienes señaló estar agradecida por la oportunidad de ser parte de esta experiencia, pero al mismo tiempo, tener el corazón partido por haber sido derrotada por quien definió como su “principal enemigo”, Erubiel.

En este sentido la atractiva ex concursante, fue contundente al señalar que más allá de sentirse triste por su salida, lo que más le dolió fue perder el reto contra Erubiel, concursante que es por demás sabido no es del agrado ni de sus compañeros ni del público.

Al ser cuestionada sobre quién debió salir en su lugar, Salime no titubeó y fue directa al señalar que debió haber salido Erubiel en su lugar. “La verdad si me dolió que Erubiel, mi rival número uno, me sacara de la competencia”, señaló.

Asimismo confesó que en el momento de su despedida, a pesar de aparentemente Erubiel le extendió su mano de una manera burlona, ella le dijo que ya que la había “sacado” al menos fuera él quien ganara la competencia.

Orgullosa de mi misma y mis logros

Finalmente, lejos de la polémica y división que envuelve la casa de Masterchef, Salime dijo estar más tranquila y orgullosa de sí misma pues tras su paso por esta competencia aprendió “muchísimo” tanto de sus compañeros como de los chefs.

Por su parte los conductores del matutino reconocieron su avance como cocinera pues fue notorio como platillo a platillo, la guapa campechana demostró su talento y aprendizaje.