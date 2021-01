Andrea Escalona recuerda última CONVERSACIÓN con Magda Rodríguez; ¿presentía su MUERTE?

Andrea Escalona recordó el último día en que habló con mamá, Magda Rodríguez, fallecida el pasado mes de noviembre 2020. La conductora señaló que la productora de 'Hoy' presentaba problemas de sobrepeso pero tenía el propósito de bajar de peso.

Escalona concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda, para su canal de YouTube, en donde declaró que su mamá falleció a consecuencia de una úlcera que tenía. Dijo desconocer si padecía una enfermedad crónica.

"Magda siempre se ponía cada año que quería bajar de peso. Magda sí lo hacía vanidad, pero yo sí creo en una cosa de ser saludable y de moverse, yo lo hacía por salud, por cuidarla", señaló la presentadora.

Desconoce causa de la muerte

Andrea enfatizó que la productora no se quiso pesar y que no se le realizó la prueba de Covid-19. Confesó que durante la última plática que sostuvieron, presintió que algo le iba a pasar.

"De hecho yo me encuentro a mi mamá. Yo estuve con ella ese sábado y entre cosa y cosa, me dijo: 'Esta semana sí me he sentido mal', ojo no 'me he sentido mal' de 'me voy a morir' sino de 'estoy cansada'", señaló.

Recordó que la noche del fallecimiento, su madre le dijo que no fuera a su casa pues tenía la sospecha que tenía Covid-19, por esta razón solo se quedó con una persona que le ayudaba a la limpieza del hogar.