Andrea Escalona confiesa: FAMOSO conductor de la competencia le ROMPIÓ el corazón

La conductora de Hoy Andrea Escalona reveló que hace algunos años un cobductor de televisión le rompió el corazón pues ella estaba muy enamorada, pues tenía un noviazgo con un hombre 13 años mayor que ella.

Se trata de Daniel Bisogno quien fue su segundo novio formal y tras la ruptura amorosa ella sufrió mucho, pues vivió una gran depresión, incluso perdió mucho peso.

Contó que se enamoró de él porque eran amigos, se llevaban bien y pues ella se enamoró perdidamente de él, sin importar la diferencia de edades y que él era divorciado.

Reveló que aunque estaba muy enamorada fue ella quien decidió terminar la relación, pues las cosas se estaban poniendo muy serias y como ella tenía apenas 21 años quería vivir y no formalizar una relación.

View this post on Instagram

Cuenta que tras la separación vivió momentos muy solorosos pues se deprimió y lloraba mucho, pues lo quería de verdad, pero no era lo que ella deseaba en ese momento.

"Me rompieron el corazón, me puse flaquísima, me deprimí, me puse en la alberca a llorar. Magda me mandó a Barcelona", recordó.