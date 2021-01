Jennifer López enseña TODO en sensual VIDEO ¡DIOSA!

Desde que inició este 2021, la cantante, Jennifer López se ha mantenido bastante activa en redes sociales compartiendo imágenes y videos en los que presume su escultural que roba suspiros entre los internautas.

En la red social, en donde cuenta con más de 138 millones de seguidores, la intérprete de canciones como "On the floor", "I´m real" y "All I fave" subió varias imágenes demostrando que la edad no es ningún pretexto para perder la figura.

Y es que a sus 51 años, la también actriz de cine demostró que tiene uno de los cuerpazos más envidiables dentro de la industria modelando ajustados y diminutos trajes de baño.

Posa sin nada...

Ahora, la estrella que brilló en el Super Bowl pasado robó ciento de "me gusta" y acumuló infinidad de comentarios al subir un video en el que luce completamente desnuda.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida para los internautas, quienes destacaron lo bien que se conserva la actriz y cantante.

En la grabación, perteneciente a un video musical, observamos a "JLo" recostada en la cama sin una sola prenda; en otra de las tomas, tiene solo unas alas de angelita. Aquí el ardiente video: