Danna Paola impone récord, su disco se pone en lugar 1 de iTunes a horas de su estreno

Danna Paola se dijo estar con los ojos hinchados de tanto llorar luego de que a solo unas horas de haber lanzado su álbum “K.O.” (Knock Out) éste se colocó en el primer lugar de reproducciones en iTunes; la cantante pop aseguró en entrevista en Venga la Alegría estar “muy emocionada” con la noticia.

Este jueves el nombre de Danna Paola se convirtió en tendencia en las redes sociales luego que su nuevo disco “K.O.” fue publicado en diversas plataformas digitales, esto debido a que alguna persona aún no identificada filtró el material.

Pese a esta noticia, Danna Paola realizó un live en Instagram en donde detalló exactamente lo que había pasado; además detalló cómo Spotify y las demás plataformas digitales publicaron el disco para que estuviera desde hoy disponible a todo público y en especial a sus fans.

“No he dejado de llorar”

La famosa cantante concedió una entrevista esta mañana, en el programa Venga la Alegría, en donde aseguró que desde el lanzamiento de “K.O” no ha dejado de llorar, más aún después de conocer que su nuevo álbum ya se encontraba en el primer lugar de reproducciones en iTunes.

“No he dejado de llorar, lo vivo con muchas emociones juntas porque fue un proceso muy complicado emocionalmente, de dos años, que me ayudó a drenar y entender lo que significa el amor y que uno no debe aceptar un amor ordinario. Y que un break up en mi vida me hizo crear todo este álbum, que algo malo sacara algo bueno, para celebrar a los corazones rotos y disfrutar también este proceso y aprender como persona,” explicó la artista.

Cuestionada sobre los orígenes del disco, Danna Paola destacó que se encuentra muy agradecida de que las cosas tomaran este camino: “Agradezco que haya pasado como pasó, porque todo está premeditado y hecho de esta manera para que el álbum sea lo que es hoy,” destacó.

Un amor ordinario

Danna Paola se refirió en concretos la proceso de creación de la canción Amor Ordinario y aseguró que es el track más personas del disco: “La canción Amor Ordinario nace en Madrid, yo creo que es el track más personal del álbum, habla del amor, que uno debe darle importancia al apersona con la que esté, que no eres plato de segunda mesa de nadie. Esta canción fue un proceso muy importante porque desde el día uno que la grabé cada persona la escucha y se rompe su corazón. Es algo muy especial para mí y la escribí para todos aquellos que hemos tenido amores ordinarios,” detalló.

Finalmente confesó que se encuentra en un momento de plenitud: “Uno necesita pasar por todo este proceso para sanar y yo lo que hice con este álbum y escribir canciones fue eso; fue drenar y sanar este corazón roto que tenía y hoy en día digo ‘bueno tenía que pasar por todo esto para hoy en día estar así de plena, feliz, de creer en el amor’,” concluyó.