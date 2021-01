Danna Paola estrena disco y presume portada en Spotify; así puedes escucharlo

El nombre de Danna Paola se hizo tendencia en redes sociales, luego de que su nuevo disco “K.O.” (Knock Out) fue publicado en plataformas digitales, debido a que alguna persona desconocida filtró el material.

Por ello, la también actriz publicó en Instagram un live donde explicó lo que había pasado y cómo fue que Spotify y las demás plataformas digitales publicaron el disco para que estuviera disponible al público.

Knock Out

Knock Out es el nombre de la nueva producción de Danna Paola, que durante la charla con sus seguidores aseguró que todo pasa por algo. "Ustedes estaban tan ansiosos como yo de escuchar el álbum y, sin querer, hoy fue el gran día. Este álbum me ha dado muchos colapsos nerviosos desde el día uno que lo empecé a componer, se pospuso varias veces, pero ¡welcome to my break up party!", contó.

Además, pidió a sus seguidores a que sólo escuchen el material en las plataformas oficiales y prometió subir contenidos que ayuden a promover su nueva música.

Por último, Danna Paola compartió una buena noticia con sus fanáticos. En un posteo en Instagram, informó que ella sería la portada de la playlist de Spotify Sólo pop. ¡Les tengo una sorpresa más! Estamos en el cover de #SóloPop, escribió la cantante.

Danna Paola estrenó su disco Knock Out en Spotify

Aquí puedes escuchar el nuevo disco de Danna Paola, Knock Out:

https://open.spotify.com/album/5y5Qud31YIPnxbVjzojvmK