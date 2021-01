Eiza González responde a críticas sobre entrevista, acusa de bullying por edición del VIDEO

Luego de las críticas recibidas por la entrevista en la que Eiza González se niega a contestar en español, la actriz respondió con un contundente mensaje en el que acusa de bullying por la edición del video.

Una vez más la actriz mexicana es blanco de críticas en las redes sociales, pero esta vez decidió hacer frente y hablar sobre lo sucedido cuando una reportera y un camarógrafo se acercaron a ella mientras caminaba por la calle.

“No tengo la obligación, porque alguien me acose y me haga bullying en la calle, que tenga que tenga que hablar de mi vida personal”, dijo la actriz.

Foto: Instagram

¿Cuidado ante Covid-19?

La actriz de “Lola, érase una vez” acusó al programa “El Gordo y la Flaca” de haber editado el video para hacerla quedar mal, y compartió lo que ella dijo era el video original.

“Esto pasa todo el tiempo, manipulan información, videos, entrevistas para vender y afectando la imagen pública de los demás. Siempre me he comportado bien con ustedes, pero después de esto no se sorprendan cuando les niegue una entrevista”, puntualizó.

En el video se puede escuchar que la actriz, en inglés, le pide a una persona que la graba que tome su distancia, por lo que argumentó que también evitó detenerse a dar entrevistas para evitar ser contagiada de Covid-19.

“Sin contar que sin mi consentimiento me expongan a que alguien me contagie en una pandemia por una entrevista, caminando encina de mí con una cámara a un centímetro de mi cara”, dijo.