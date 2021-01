Brandon Peniche revela la dieta para conseguir cuerpazo en dos semanas

Brandon Peniche, conductor de Venga la Alegría, compartió este miércoles durante la transmisión el programa, la dieta a la que recurre para perder peso y marcarse, para de esta manera tener el cuerazo que presume en redes sociales.

Peniche, de 34 años, es un reconocido comunicador que arrasa en la televisión gracias a su talento y carisma, ya que se ha convertido en una de las figuras más queridas del matutino de TV Azteca.

El presentador suele compartir en sus redes sociales algunas fotografías en donde presume su bien ejercitado cuerpo; muestra los cuadritos en el abdomen y el resultado de sus rutinas de ejercicio, así como de la dieta que mantiene.

Una dieta para bajar de peso

Brandon Peniche destacó que la dieta que mantiene cada día la utiliza exclusivamente para bajar de peso y marcarse, además recomendó complementarla con una rutina de ejercicio. En el programa reveló qué es lo que desayuna, come y cena en su dinámica diaria.

Para bajar grasa “yo yo no mezclo verduras de color rojo, de otro color que no sea verde, porque esas tienen más azúcar,” destacó. Para el desayuno el conductor aseguró que come “espinacas con huevos y pollo desmenuzado, cocino sin grasa, le puedes poner un poco de carbohidratos, como la tortilla. Una o dos tortillas.”

Dos horas después del desayuno Peniche recomendó comer fruta como la papaya, y descartar la piña y el plátano “porque contienen mucha azúcar. Lo peor que puedes hacer es mezclar la grasa con el azúcar, porque es una mezcla que te va a hacer subir más de peso por más que pienses que te está haciendo bien,” refirió.

A eso de las 4 de la tarde, la hora de la comida, “puedes comer cualquier tipo de proteína, sea carne o pescado, acompañado de lechuga y germen de soya, puedes usar espinaca o brócoli. Pasan dos horas y puedes comer zanahoria y pepino, no meto jícama” como refrigerio, explicó.

Finalmente el conductor explicó que a las seis o siete de la noche “te comes unos rollitos de pechuga de pavo, rellenas de queso panela, porque ya pasaron demasiadas horas y por eso es bueno comer abundante,” y recomendó en particular el jamón de pechuga de pavo.