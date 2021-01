¿Otaku? Belinda sorprende al revelar GUSTOS que comparte con Christian Nodal

Belinda y Christian Nodal continúan dando de qué hablar, esta vez la cantante podría ganarse la simpatía de comunidad otaku al compartir sus gustos por famosos animes personajes provenientes de Japón.

La cantante celebró en grande este lunes 11 de enero el cumpleaños de su novio, el cantante Christian Nodal, y compartió en su cuenta de Instagram impactantes pasteles con los que lo sorprendió.

Aunque la sorpresa fue más para los “belifans”, pues los pasteles estaban inspirados en los animes One Piece y Death Note, que al parecer son los favoritos de Belinda y su novio.

Uno de los pasteles es sobre Ryuk de Death Note y otro sobre Monkey D. Luffy, que es el personaje de uno de los clásicos de anime, One Piece. Lo que de inmediatamente captó la atención de los fans y la comunidad otaku, quienes se preguntan si Belinda es parte de ellos.

Foto: Instagram

Nodal, una influencia para Belinda

En redes sociales los fans no dudaron en destacar que el cantante Christian Nodal disfruta de jugar Among Us o League of Legends en vivo a través de streaming Twich, por lo que pudo haber influenciado en Belinda.

Sin embargo, algunos fans recordaron que Belinda ya había externado su gusto por Pokémon Go, ya que en una ocasión publicó en su cuenta de Twitter que esperaba el New Pokémon Snap.