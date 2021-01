¿Ninel Conde feliz por estar alejada de su hijo? Así RESPONDE ante las críticas

Ninel Conde no ha podido ver a su hijo Emmanuel desde inicios del año pasado, sin embargo, muchos la han criticado por mostrarse en redes sociales en paz y feliz a pesar de esta situación. Por esto, decidió romper el silencio y responder a quienes la juzgan.

De acuerdo al Bombón Asesino dijo que comenzó el 2021 trabajando y aseguró que trata de enfocarse en las cosas positivas que le ha dado la vida a pesar de que no está tan bien como aparenta.

En entrevista para el programa matutino Sale el Sol aprovechó para enviar una respuesta a quienes la critican por la actitud que ha tomado en los últimos meses.

Señaló que ocupa sus redes sociales para enviar mensajes positivos a la gente que está pasando situaciones complicadas similares a la de ella.

Sobre los rumores que se han desatado sobre un supuesto embarazo y su deseo de convertirse en madre por tercera vez junto a su esposo Larry Ramos, la también actriz dijo que no lo están planeando a corto plazo.

“Estamos dejándole a Dios que obre y sea su voluntad… los hijos son una bendición, no está ahorita en plan a corto plazo, pero si se diera no tendría que ser a larguísimo plazo, porque tampoco tenemos 23, no tengo 50 como están diciendo, tengo 44, pero cada quien tiene su sistema”.