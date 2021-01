¿Gabriel Soto le fue INFIEL a Irina Baeva? Revelan FECHA del video íntimo del actor

A finales del año 2020 Gabriel Soto se vio involucrado en un escándalo, luego de que se filtró un video íntimo en el que se pudo observar completamente desnudo, ante la circulación de dicho material se supo que a pesar de que Irina Baeva lo apoyó, iba a llegar hasta el fondo de todo hasta descubrir si la había engañado o no.

Y es que la actriz de origen ruso, dio todo su apoyo a su pareja sentimental, pero de acuerdo a una publicación de circulación nacional la mujer habría amenazado con investigar si es que Soto le había sido infiel mientras ella estaba en Estados Unidos perfeccionando su inglés.

No engañó a Irina

Luego de salir a la luz el video erótico de Gabriel Soto, el actor aseguró que se trataba de un material viejo, el cual había sido grabado desde hace muchos años, por lo que presuntamente fue en la época en la que aún estaba casado con Geraldine Bazán.

Fue el pasado 08 de enero que Armando Gallegos, periodista de espectáculos confirmó lo que Gabriel Soto había dicho, que era un material viejo.

Fue en entrevista para el programa “El Gordo y la Flaca” en donde el exeditor de la revista TVyNovelas reveló que hace algunos años le ofrecieron dicho material para que saliera a la luz pública.

"Pretendían vendérmelo para difundirlo en portada y páginas de la revista, a lo que me negué, aun cuando hubiera causado altas ventas de la publicación. Y la razón que me detuvo no fueron los mal agradecidos actores Gabriel Soto y Geraldine Bazán, sino sus hijas, que son las personas realmente afectadas por la mala decisión de su padre", explicó.

Fue en el año 2014 cuando el video le fue ofrecido a Armando Gallegos, sin embargo, éste no lo publico, por el contrario intentó avisar a Gabriel Soto y su entonces pareja Geraldine Bazán.