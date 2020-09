¡Fuerza! En plena lucha contra Covid-19, Andrea Legarreta manda CONMOVEDOR y REFLEXIVO mensaje: FOTO

Hace unos días te informamos que la conductora de televisión, Galilea Montijo y toda su familia dieron positivo por el nuevo coronavirus Covid-19; en un mensaje publicado en redes sociales, la presentadora estelar de "Hoy" confesó que desconoce en dónde se pudo contagiar por el mortal virus.

Después del anuncio, la también protagonista de películas como "Mamá se fue de viaje" y "La segunda noche" señaló que fue hospitalizada tras ser diagnosticada con neumonía, enfermedad ocasionada por Covid-19.

"Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, no tengo nada grave, estoy bien… Estaré un par de días y me iré a curar a casa", recalcó.