Sharis Cid dice LA VERDAD sobre el rompimiento de Arturo Peniche: VIDEO

Sharis Cid dio su versión sobre una publicación en la que la acusaron como la posible culpable del rompimiento del actor Arturo Peniche con su esposa.

"Ya no nos podemos quedar calladas como mujeres, se está hablando de proteger a la mujer, no me voy a quedar callada y es momento de hablar", fueron las palabras de Sharis Cid en el programa "Venga la Alegría".

La actriz explicó que "ya basta que se me esté tomando de esta manera, yo no sé quién me odia tanto, si no saben que nosotros somos una familia que nos queremos y nos respetamos".

Sharis Cid sentenció de manera clara que los dichos sobre de ella no se van a quedar así y no se sabe al momento si realizará acciones legales en contra de la revista.

Brandon Peniche reacciona también

"Es gente escabrosa que no sabe lo que escribe ni el daño que puede hacer", fueron parte de las palabras que dijo Brandon Peniche, hijo de Arturo Peniche y esposo de la hija de Sharis, Krystal Cid.

Brandon Peniche actualmente se encuentra dentro del grupo de conductores de la emisión matutina y también declaró que la familia sabe que todo es mentira, pero tampoco señaló si habrá alguna acusación legal contra la revista que hizo la publicación.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

