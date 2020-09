Christian Bale regresa como BATMAN; aquí la única CONDICIÓN que puso: VIDEO

Christian Bale es el actor que todos ubican bajo el manto de Batman y al parecer está a punto de volver a uno de sus más icónicos personajes pues según información filtrada de Hollywood sería el tercer Bruce Wayne, Bruno Díaz para los fans de hueso colorado en México, que participe en un cameo en la película The Flash que dirigirá Andy Mushietti y protagonizará Ezra Miller.

Este rumor señala que Bale se sumaría a Michael Keaton y Ben Affleck, las otras dos versiones de Batman ya confirmadas en el cine, si el director y la producción cumple con un REQUISITO; exacto, estamos a un requisito de disfrutar del Batman más oscuro que la gran pantalla nos ha regalado.

Y ¿Qué condición puso el actor? a Christhian le basta con que Christopher Nolan, el director que hizo realidad la trilogía de Batman de 2005 a 2012, apruebe el regreso del actor y del personaje a las salas del cine.

¿Flash, la película que levantará a DC Comics en los cines?

Es muy bien conocido por los fans de los superhéroes que DC Comics aún no logra equilibrar el monstruo en el que se convirtió Marvel en el cine, ahora con la película en solitario de The Flash protagonizada por Ezra Miller los pronósticos apuntan a que será la piedra eje que necesitaban para despuntar del todo en la gran pantalla.

Esta cinta se basará en el cómic Flashpoint, el filme de Andy Muschietti presentará diferentes realidades alternas, lo que abre la puerta a la aparición a diferentes versiones de un mismo personaje, como Batman que será interpretado por Keaton, Affleck y, en este último caso, Bale.

Según informa We Got This Covered, Warner ya se puso en contacto con Bale para ofrecerle un cameo en The Flash. Sin embargo, aunque el actor aceptó, el futuro de esta bomba cinematográfica está en Christopher Nolan. Tú ¿Crees que sí se realice?.

