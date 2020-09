Michelle de 'Enamorándonos' incendia Instagram: FOTO

View this post on Instagram

Mucha gente piensa que para ser feliz tiene que tener dinero. Y no, hay mucha gente rica que no es feliz. Tienen dinero, pero nunca se contentan con nada. Otros piensan que para ser feliz hay que tener una pareja. Y tampoco, hay parejas que viven de pelea en pelea, llenos de enojos y malos ratos. Reflexiu00f3n: Para ser feliz solo necesitas vivir en paz. Con dinero o sin dinero, pero en paz. Con pareja, o sin pareja, pero en paz. Esa es la clave para ser feliz! Y la paz se construye en tu mente. Comienza hoy! ud83eudd2aud83eudd29