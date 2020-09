Exesposa de 'El Potrillo' luce irreconocible y roba suspiros en Instagram

View this post on Instagram

Latin Power ud83dudca5 Que increiu0301ble vestirse con Ropa de Disenu0303adores Latinos u2764ufe0f Listos para el Live? Au0301ngeles , A traveu0301s de mi Ser ud83cudf1f ... y de La Vida, tal como es; MAu0301GICA ud83dudcab 6pm Meu0301xico. 09.26.20 Falda de Lydia Lavin, con detalles Huichol ud83cuddf2ud83cuddfd. Camisa de @renatalozanom ud83cudde8ud83cuddf4 La Chamarra que usareu0301 despueu0301s, para eu0301ste FRIu0301O de CDMX, es de @secoricardo ud83cuddf2ud83cuddfd ( Respeto a todos los disenu0303adores en general. Tambieu0301n, me encantan marcas de USA, Europa, etc pero, que increiu0301ble apoyar lo Nuestro. Ademau0301s, de bonito y bien hecho, resalta Nuestra Cultura u2764ufe0f)