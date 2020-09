“Por hacer bien mi chamba me despidieron”, revela Martha Figueroa

La conductora de televisión Martha Figueroa cuenta a más de 20 años como fue su salida de famoso programa de espectáculos.

Sin duda Figueroa es recordada por la gente por su aparición en este programa de noticias sobre el mundo de los espectáculos, sin embargo muy poco se sabe de su repentina salida del mismo.

La conductora de "Con Permiso" durante una entrevista revelo los motivos por los que la sacaron. “

En cuanto cumplimos un año, Juan José se fue y ahí empezó la cosa fea. Yo me llevaba increíble con la Chapoy, éramos amigas, yo la quería muchísimo y creo que ella a mí", comentó Figueroa.

Sin embargo cuenta que con la partida de Pepillo Origel del programa, la situación laboral comienzo a complicarse, ya que en ninguno de los integrantes del programa encontró un “compañero de fechorías”.

Oportunidad en Francia 98

Por otro lado señaló le llegó la oportunidad de hacer una cobertura del Mundial Francia 1998.

“Me invitan a irme con José Ramón Fernández y Los Protagonistas al Mundial de Francia 98. Dije que sí porque para mí era increíble trabajar con José Ramón", puntualizó.

​Sin embargo tras regresar de la cobertura, sus compañeros de Ventaneando no la recibieron con la mejor actitud, sino que la ignoraron por completo.

Los problemas con sus compañeros en comenzaros a incrementarse, hasta que un día la llamaron a la oficina de su jefa.

"Me llamó y me dijo: ‘cambiaron mucho las cosas cuando tú estabas y la verdad es que te fue tan bien; me la volteó, te fue tan padre que queremos que tengas tu propio programa, y que ya no estés en el programa”, comentó.

Sin embargo unos días después le dieron las gracias y la despidieron de la empresa,

Por Redacción Digital El Heraldo de México

