Tania Rincón EXPLOTA y se defiende de ATAQUES por cuidar a su hijo ¿se despide de la televisión?

Hace una semana terminó la primera temporada de "Guerreros 2020", la cual fue conducida por Tania Rincón y Mauricio Barcelata; el programa culminó con una contundente victoria de "Cobras" sobre "Leones".

Por lo anterior, la exconductora de "Venga La Alegría" aprovechó su tiempo libre para pasar un rato con su pequeño hijo a quien presumió orgullosamente debido a que aprendió a escribir los números.

Fue en su perfil en Instagram en donde la famosa subió una imagen junto a su hijo; sin embargo, varios internautas criticaron esta acción.

Recibe ataques...

Ante la publicación, Tania Rincón fue objeto de ataques por parte de usuarios en redes sociales, quienes le reprocharon que haya tomado la decisión de alejarse de la pantalla chica para pasar más tiempo con su familia.

Los comentarios no cayeron nada bien para la mujer nacida en La Piedad y pidió que no denigren el trabajo de cuidar a los hijos pues no es "poca cosa".

"De la manera más atenta les pido se informen mejor antes, y sobre todo que no busquen denigrar el trabajo de cuidar a los hijos como si fuera poca cosa", señaló.

Finalmente, Tania Rincón comentó que actualmente se encuentra grabando un programa para una televisión de paga, pero eso lo quita responsabilidad de cuidar a su hijo.

"Mi paso por Guerreros no fue fugaz, la temporada se terminó. Siempre cuido a mi hijo y no es que ahora me vi en la necesidad de cuidarlo. Actualmente estoy grabando un programa para tv de paga, y nunca dejo de tener responsabilidades en mi casa como millones de mujeres", detalló.

