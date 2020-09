Exatlón México intenta sumar a exparticipante de Guerreros 2020 y recibe contundente NO: FOTO

View this post on Instagram

Trata de no llorar... u00a1LLORA! ud83dude2d Los guerreros llegan por u00faltima vez en esta entrevista de despedida para darles un mensaje a sus compau00f1eros y confesarnos lo que significu00f3 #Guerreros2020 en sus vidas. u00a1Adiu00f3s, guerreros! ud83dudc9d #YoSoyLeu00f3n #YoSoyCobra