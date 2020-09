Marysol Sosa y Edwin Luna estrenan canción y rinden tributo a José José: VIDEO

View this post on Instagram

Queu0301 aventura tan hermosa este homenaje a papau0301 #josejose de la mano de mi amigo @edwinlunat y @latrakalosaoficial . En unos minutos mau0301s, #vamosadarnostiempo u00a1aquiu0301 en @programahoy ! No se lo pierdan. ud83dude4fud83cudffcud83cudfbcud83dudc51. @remexmusicoficial . Quu00e9 lindo vestido de @1nsmexico ud83dudc48ud83cudffb u00a1Gracias! . . . . . . . #marysolsosa #edwinluna #latrakalosademonterrey #remexmusic #joseu0301joseu0301 #elprincipedelacancion #homenajeajosejose #hoy