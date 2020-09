José Joel cree que Sarita pudo haberle visto la cara a México

José Joel aún duda si las cenizas que se trajeron a México desde Estados Unidos para el funeral de su padre, José José, pertenecían en realidad al "Príncipe de la canción", de acuerdo con una publicación de la revista Tv Notas.

Según lo indicado por este medio, el vástago del intérprete de "El Triste" fue cuestionado sobre si tiene dudas con respecto al cumplimiento de la voluntad del intérprete por ser enterrado en México.

Sara, hermana menor del también cantante, fue la última persona que estuvo a cargo del cantante cuando fue llevado a Estados Unidos.

Durante los días posteriores al fallecimiento de José José, el 28 de septiembre de 2019, pasaron un par de días sin que sus restos pudieran ser localizados por Joel y su hermana Marisol, quienes aseguraron que hubo un mal manejo por parte de su pariente.

“Lo tuvieron secuestrado casi un año, hasta que de repente la niña nos hizo el favor de decirnos ya se murió, fuimos a Miami y no dábamos con el cuerpo, entonces nunca pudimos ver a mi papá. No se nos permitió absolutamente nada, muchas irregularidades, que te repito, queremos dar con la respuesta”.

El mayor de los hijos de la voz de "La Nave del olvido" dijo que no se ha podido concluir nada sobre la herencia del fallecido, debido a que los juzgados no han abierto debido a la contingencia derivada del coronavirus.

Sin embargo, estimó que lo único que podrían dividirse los hermanos son las regalías de los cientos de canciones que tuvo el artista con diferentes casas discográficas.

"Mi papá tuvo como 300 éxitos, por ende hay unas regalías bastante interesantes por parte de las casas disqueras. Hasta donde yo sé, no hay propiedades, no hay nada que no sean las regalías de mi papá. Al día de hoy, no existe un testamento, pero todo está cerrado, no sabemos qué sigue”.