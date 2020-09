“Es el amor de mi vida”: Christian Nodal revela por qué se tatuó los ojos de Belinda en el pecho

Mucho se ha hablado de los hombres que llevan a Belinda tatuada en la piel y es que la cantante tiene ese “no sé qué” que sus exparejas sentimentales han decidido marcar su cuerpo con el nombre o la cara de la cantante, pero es su actual pareja quien reveló los motivos que lo orillaron a llevar los ojos de su novia en su pecho.

Durante una entrevista con la periodista Adela Micha, Christian Nodal abrió su corazón y por primera vez habló de los motivos que lo llevaron a decidir tatuarse los ojos de su novia Belinda.

Durante la plática en “La Saga”, Adela Micha cuestionó a Nodal sobre por qué decidió tatuarse los ojos de su novia pues

“Es que mira, yo soy una persona que ama mucho los tatuajes como te puedes dar cuenta... para mí, espero no equivocarme y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida y a mi no me pesa tener sus ojos (se agarra el pecho) yo puedo decir que tiene los ojos más hermosos del mundo… y yo siento bonito al verme al espejo al ver esos ojitos”