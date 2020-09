Melissa Ortega, ella es la SENSUAL hija de uno de los Mascabrothers: FOTOS

View this post on Instagram

Hoy comienza a salir a la luz un proyecto que me llena el pecho de orgullo y de emociou0301n. Hoy comienza a materializarse el suenu0303o y NADA de esto seriu0301a posible sin mis companu0303eros que comparten creu0301ditos conmigo como elenco base, los GRANDIOSOS: @marcosradosh @jocelinazuckerman @elclayos @l.zundel . Sin mis guiu0301as, vecinas de Camerino, mis ahora amigas, mi apoyo incondicional y quienes resolviu0301an mi vida @dopamina_media1 @ac.lilo . Sin mis increiu0301bles productores @rferrerr @charlieproductor @ortegamascabrother . Sin mis directores, maravillosos comediantes, estrellas de este increiu0301ble proyecto y orgullosamente mi familia @ortegamascabrother @germanmascabrother . Sin el increu00edble crew que me acobiju00f3 y me consintiu00f3 durante 8 mu00e1gicas semanas. Sin mis bosses adorados @rossvillamar @andycortina_s GRACIAS por confiar en miu0301 para este proyecto y por la oportunidad, los amo. Sin la persona que se atreviou0301 a hablar de miu0301 con mis bosses y que me puso, sin saberlo, en el inicio de la materializaciou0301n de mi mau0301s grande suenu0303o, te adoro tiu0301o @arathdelatorre !! Sin mis amigos y familiares que siempre me apoyaron, me amaron, me dieron las palabras y el amor para sentirme capaz de llegar hasta aquiu0301, los adoro. Pero principalmente, este logro se los dedico a mi madre @gracielaerosa y mi hermana @grace.erosa GRACIAS por soportar a esta loca que siempre quiso ser actriz, por darme la base, los principios, el conocimiento, el amor, la paciencia, las noches de desvelo... LAS AMO. Gracias papau0301 por financiar cada curso, cada viaje para fomentar mi preparaciou0301n, gracias por las porras y por hacerme llorar cada vez que externaste tu orgullo hacia a miu0301. Pero, principalmente, GRACIAS A DIOS por nunca soltarme de su mano, por no desampararme, por escucharme y por llevarme por el mejor camino. Esto apenas empieza. Larga vida a @relatosmacabrones ud83dudc95ud83dudc95ud83dudc95