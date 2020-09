Muere el papá de Paulina Goto; se despide de él con emotivo mensaje en Instagram

View this post on Instagram

u267e la luz y la fuerza estu00e1n dentro de ti, no hay nada en el mundo que no puedas lograr, hay que abrir el corazu00f3n ud83dudc95 por que el amor siempre perdona a un corazu00f3n que se equivoca, por que el amor te da la fuerza cuando tienes las alas rotas, por que el amor es la esperanza, por que el amor es lo que importa, el amor siempre te salva de un corazu00f3n que ya no canta.. (palabras de mi papu00e1) A M O R... eso fuiste papu00e1 y nuestro corazu00f3n se queda llenou2728 Gracias a todos x sus mensajes, su presencia y todas las muestras de cariu00f1o para nuestra familia u2764ufe0f