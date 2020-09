Latin Lover triste por la partida de su pequeña amiga y fan: VIDEO

Aquí y en China, todos los artistas y nuevos "artistas", conocidos como influencers, se hacen y se deben al público, pues sin ellos no podrían tener la fama y popularidad que tanto anhelan cuando apenas comienzan sus carreras.

Muchos de ellos lo saben y tienen la humildad para atenderlos cuando se sus fans los buscan. Es el caso del luchador Latin Lover, quien hace años conoció a una niña que padecía cáncer, era su admiradora, aunque al final terminó admirándola más él por su incansable lucha.

Por desgracia, el también actor informó, con tristeza, que la pequeña se fue. A través de su cuenta de Instagram, publicó algunos videos con ellas y le dedicó unas palabras:

"La conocí hace años y siempre pensé que ella era alguien muy especial, porque a pesar de tener una enfermedad incurable nunca dejó de luchar. Estuve con ella en momentos muy difíciles tratando de que la pasara bien y de sacarle una sonrisa. Pero fue al revés... Ella fue quien me enseñó a pesar de su corta edad a no tenerle miedo a la muerte, a luchar hasta el último momento y a valorar a la gente que te quiere. Había momentos donde el dolor era insoportable, pero ella siempre tenía una sonrisa que regalar. No entiendo porqué a una niña que jamás hizo nada malo tuvo que cargar una cruz tan pesada. Solo sé que Dios le da las perores batallas a sus mejores guerreros"

Latin Lover, luchador y actor