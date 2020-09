Guerreros 2020: Ellos son los participantes de LEONES que buscarán ganar el reality FOTOS

View this post on Instagram

Gracias a Dios, Gracias a la Vida, Gracias al Universo, Gracias a mi Familia, a Mi Amor, a Uds mi Gente Tan Querida y Adorada, Graciaaas Manada, Graciaaas Carajooo, GRACIAAAS DIOOOS! Una Cau00edda mu00e1s para Reflexionar, Aprender, Crecer, Revivir, Reconocer, Vencer, Una Cau00edda que me Permite Levantarme Mu00e1s Fuerte que Nunca! Ayer me Tocu00f3 entregar el Corazu00f3n y el Alma en una Batalla Mu00e1s y Salimos Victoriosos, me Siento lleno de Salud y de Fuerza en mi Corazu00f3n, Gracias a Dios una vez e Infinitamente Mu00e1s! Nada ni Nadie Nos Detendru00e1 y menos Nos Privaru00e1 de Ningu00fan Sueu00f1o. Hoy mu00e1s que Nunca, cada Paso que Doy Seru00e1 Mu00e1s Firme, Seguro lleno de Amor y Agradecimiento. La Resonancia en Mi Rodilla Derecha Mostru00f3 el Porque No Logre Llegar a Competir al Nivel que Suelo Competir, pero me quedo mu00e1s que Satisfecho Pues Dios, mi Mente, Corazu00f3n y Espu00edritu me permitieron no parar y competir desde el 1er Du00eda que me lesione Hace 2 meses con Ruptura de Ligamento Cruzado Anterior, Menisco Pelliscado y Au00fan Asi Logre Tocar Varias Campanas que me Sacaron mi Grito de Guerra desde el Fondo del Corazu00f3n... Aaanimooo Hombreee! La Ruptura del Tendu00f3n de Aquiles del pie izquerdo que Sufri Antier me Hizo Parar de Competir Mu00e1s No me Parara de Poder Seguir Inpirando, Motivando, Contagiando Apoyando a Mis Leones, y a cada Uno de Uds mi Gente Tan Adorada, No Me parara de Poder Seguir Caminado Aunque Ladren los Perros Mientras Voy Pasando No me Importa, Seu00f1al que voy Avanzando... No Dejare de Brillar, de Estar al Lado de mis Leones y de mi Manada Asu00ed que Mientras Tenga la Oportunidad de Vivir un Du00eda Mu00e1s Asi Mismo Seguiru00e9 Dando lo Mejor de Mi, Mi Corazu00f3n estu00e1 Intacto y Mu00e1s Lleno de Amor que Nunca, Asi que Seguiru00e9 Disfrutando al Mu00e1ximo de cada Du00eda como Si Fuera el u00daltimo Du00eda de Mi Vidaaa!!! Hoy me Levanto con el Pie Derecho y con Mu00e1s Ganas de Vivir y de Dar lo Mejor de Mi... Hoy me Levanto Mu00e1s Feliz que Nunca... Hoy me Levanto Mu00e1s Agradecido que Nunca... Hoy me Levanto dando el 1er Paso Camino a mi Recuperaciu00f3n para Llegar a mi Objetivo que es Estar Mu00e1s Fuerte y Consiente! LEOOONEEES... AAANIMOOO HOMBREEE VENGAAA!!! ESEEE SIEMPREEE AAARRIBAAA! @guerreros2020mx @magdaproducer @andy___rodriguez GRACIAAAS