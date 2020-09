De luto, Adrián Di Monte y Sandra Itzel tristes por la muerte de alguien especial

View this post on Instagram

El diu0301a de hoy, despueu0301s de luchar toda su vida contra el cancer falleciou0301 mi ninu0303a Yazmu00edn con tan solo 8 au00f1itosud83dudda4 Ella tuvo una vida difiu0301cil y aun asiu0301 siempre estaba feliz, siempre te recibiu0301a con una sonrisa, su tiu0301a abuela hizo un gran trabajo en educarla y darle un hogar que sus padres biolou0301gicos le negaron. Mi princesita nunca voy a olvidar tus ojos llenos de dulzura, cuando me agarrabas la mano y me deciu0301as tiu0301a, lo comelona que eras y como te gustaban los dulces, cuando a pesar de tu dolor jugabas conmigo y me abrazabas con todas tus fuerzas. Siempre te voy a recordar vestida de princesa, porque eso es lo que eres para mi, una princesa que vive en mi corazou0301n para siempre. Dios te recibe con amor, con ternura y dispuesto a darte la paz, el amor y la salud que te mereces mi ninu0303a bonitaud83dudda4 Para los que no saben, Yazmiu0301n llego a nuestras vidas gracias a @lilipadmapr y desde que la conocimos tomamos la decisiou0301n de ayudarla y apoyarla en lo que estuviera en nuestras manos, se creou0301 un viu0301nculo tan grande, tan fuerte, tan sincero que al diu0301a de hoy me duele como si fuera mi propia sobrinaud83dudc94 Te quiero para siempre mi bebita y todos los diu0301as me voy a acordar de tu carita, se que ahora estau0301s en un lugar lleno de paz, donde no tienes dolor y puedes comer todos los chocolates que por tu enfermedad no podiu0301as comerud83dude2d DESCANSA EN PAZ YAZMINud83dude4fud83cudffbud83dudda4