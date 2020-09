Bárbara de Regil festeja las fiestas patrias con ¿comida japonesa?

Una vez más, la actriz Bárbara de Regil volvió a dar de qué hablar tras presumir su noche mexicana a través de su cuenta de Instagram, en la que por cierto, la pasó muy bien a lado de sus seres queridos.

A través de sus historias, la intérprete de "Rosario Tijeras" presumió el lugar donde decidieron gritar ¡Viva México! Sin embargo, lo hicieron de una forma "un poco contradictoria", pues en lugar de deleitarse el paladar con la comida típica mexicana, decidieron festejar comida japonesa.

En uno de los videos ella misma le platicó a sus seguidores que su madre le preguntó por los chiles en nogada y demás platillos típicos, pero aseguró que ese menú estaba reservado para este 16 de septiembre.

“De hecho mi mamá me dijo ‘Y los chiles en nogada’ y yo mañana 16 no los echamos porque no, taquitos, chiles en nogada, chilaquiles, todo. Hoy toco Ryoshi porque la neta amo la comida japonesa”



Bárbara de Regil, actriz y empresaria