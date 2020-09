Guerreros 2020: Mauricio Barcelata publica FUERTE mensaje ¿dirigido a Macky de las Cobras? VIDEO

View this post on Instagram

Despuu00e9s del cambio de dinu00e1mica y la polu00e9mica de los u00faltimos puntos de la noche, las Cobras se colocan a la cabeza en el marcador con 400 puntos mu00e1s que los Leones... u00bfEstu00e1s listo para hoy? ud83dudc40 #Guerreros2020 #ElMejorEquipoEs #YoSoyCobra