¡Arrepentido! Christian Nodal se quitó tatuaje de Belinda; hay pruebas: FOTOS

Cuu00e9ntale tus planes a Diosito y se reiru00e1 de ti...ud83dude4fud83cudffb Gracias a todos ustedes por motivarme y dejarme hacer lo que mu00e1s amo, nunca imagine que a mis 20 au00f1os iba estar pasando por esta etapa tan bonita de la vida. GRACIAS! Que orgullo poder unir nuevamente culturas y que esta vez sea contigo @juanes ! ud83cuddf2ud83cuddfdud83eudd1dud83cudde8ud83cuddf4 #Tequila Gracias por invitarme a tu disco y no llevarte mi sombrero ud83dude02 te admiro y te quiero compita!