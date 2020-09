Christian Nodal lanza álbum “Ayayay!”; surgen Memes de cómo llorará por Belinda

Christian Nodal lanzó este viernes la versión Deluxe de su álbum “Ayayay!”, lanzado en mayo, el cual se complementa con seis nuevos temas que pondrán a bailas a sus millones de fans desde sus casas.

“Un ‘Ayayay Deluxe’ es como un ‘Ayayay!’ pero más importante que un ‘Ayayay!’, más completo, con más emoción”, había declarado Christian Nodal en una entrevista vía streaming que realizó recientemente desde la Ciudad de México.

El álbum “Ayayay!”, fue lanzado el pasado mes de mayo en dos mitades con la idea de que el encierro, derivado de la pandemia por Covid-19, fuera “más llevadera” para todos sus fans.

“Ayayay!” suma 480 millones de streams

“Ayayay!” suma al momento 480 millones de streams y ha estado en tendencia en 16 países. La nueva entrega, la segunda mitad, incluye el tema “Venganza cumplida”, en donde el artista fusiona salsa y mariachi. Para realizarla Nodal invitó al percusionista Richard Bravo.

Christian Nodal hizo una canción para los que acaban de entrar a ingenierías: pic.twitter.com/pBQCTUGYl3 — Alf (@ardgzv) September 11, 2020

Nadie:

Christian Nodal en su canción:

uD83EuDD42uD83DuDE02 pic.twitter.com/R53dBEoI0q — Diego Alain (@DiegoAlain19) September 11, 2020

“Esa canción es muy diferente a todas las demás”, dijo Nodal. “A mí la gente me retó diciéndome que esa canción no les gustaba... Y quedó” un buen tema, destacó Nodal en la entrevista.

Cuando Christian Nodal dijo "Los buenos sentimientos nomás nadie los valora”. Bro, I really felt that. — fucxboy (@estebansevillaa) September 11, 2020

Christian Nodal del presente le escribe una canción al Christian Nodal del futuro....



"Nace un borracho" para iniciar bien el viernes de peda y desmadre. pic.twitter.com/8ZAmThXlU5 — Miguel Simpsonnetts (@Simpsonnetts) September 11, 2020

Entre otro de los temas que conforman esta segunda parte del álbum está “Mi ex”, el cual aborda el tema de una pareja que se la vive inventando cosas. La noticia del lanzamiento de la versión Deluxe generó una cascada de memes en las redes sociales, desde donde los usuarios usaron su creatividad para dar la bienvenida a los nuevos temas a su vida. Gracias a los internautas, Nodal se convirtió en tendencia este viernes.

"Nace un borracho" de Christian Nodal va ser mi pretexto para embriagarme este fin uD83DuDE15uD83EuDD74 — Jose Miguel (@JoseMiguelHJ2) September 11, 2020

Venganza cumplida y No Es Justo X Él son de las mejores canciones de Christian Nodal, change my mind. — andrea (@andreacalpu) September 11, 2020

“Me gusta que la música tenga sentido”

Christian Nodal había declarado en su entrevista que le agrada comunicar algo con su música: “Me gusta que la música me deje algo en la mentecita, no nada más que me haga mover la colita. Me gusta que tenga sentido y sentimiento”, destacó el cantante.

Finalmente, el video del tema de desamor “Nace un borracho”, lanzado junto con “Ayayay Deluxe”, es el primero que Christian Nodal realiza como productor. Para su grabación recurrió a un bar de la Ciudad de México como locación.

