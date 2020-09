Muere Diana Rigg, actriz que fue Olenna Tyrell en Game of Thrones

La actriz británica Diana Rigg ha muerto este jueves a los 82 años en su casa en Inglaterra; la noticia fue confirmada por su agente a la BBC. Rigg fue conocida en los últimos años gracias a su papel de Olenna Tyrell en la aclamada serie Game of Thrones.

“Era un ser humano hermoso, amable y generoso que mejoró las vidas de todos los que la conocían, así como una gran actriz. Ella deja un gran vacío en mi corazón”, comentó a la revista Variety Lionel Larner, agente de talentos de Rigg y gran amigo de la artista.

Hasta el momento no se dieron a conocer las causas de su muerte, pero Diana Rigg será recordada por su amplia trayectoria artística tanto en cine como en teatro y televisión.

Una gran interpretación en Game of Thrones

Se le recordará por su inolvidable papel en la serie Games of Thrones, en donde interpretó a Olenna Tyrell, papel que, se sabe, disfrutó mucho realizar.

Diana Rigg nació el 20 de julio de 1938, y contaba hasta su muerte con una prolífica carrera; en la década de los 70 se hizo muy popular por su papel de Emma Peel en la serie The Avengers, transmitida en la cadena británica BBC. Rigg también participó en la película de James Bond On Her Majesty's Secret Service.

Sin embargo, el público más joven la recuerda por su inolvidable paso en el set de la serie Games of Thrones; Diana Rigg formó parte del elenco, en donde desarrolló un destacado trabajo interpretando a la jefa de la casa Tyrell, una de las grandes Casas de los Siete Reinos.

