¡Justo en los recuerdos! "El príncipe del rap" cumple 30 años de haberse estrenado: FOTOS

Toda la generación de chavorucos seguramente recuerdan la serie cómica protagonizada por el excelente actor estadounidense Will Smith, titulada “El príncipe del rap”, que se transmitió en pantalla chica y hoy está cumpliendo 30 años de su debut, ya que se estrenó un 10 de septiembre de 1990 y tuvo una duración de 6 años con 6 temporadas al aire.

Will Smith ¿hubiera sido cantante y no actor?

En el año de 1989 este actor y cantante ya había ganado un Grammy por su trabajo en la película “Parents Just Don’t Understand”, como mejor actor de rap gracias al tema proveniente del álbum “He’s the DJ, I’m the Rapper”, mismo que grabó a dúo con Jeff Townes Bajo los sobrenombres de DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

Will Smith contó en 2018 para su canal de youtube que se había lanzado el siguiente álbum y había fracasado, por lo que no pudo pagar los impuestos en aquel año y bajo ese contexto su novia en aquel entonces lo motivó para ir al show de Arsenio Hall, en donde conoció a Benny Medina, por lo que gracias a esto inició el proyecto de las grabaciones de esta emblemática y divertida serie que le dio vuelta al mundo.

¿Cómo surgió la serie?

Medina presentó a Quincy Jones quién después se convirtió en el productor de dicha serie y el resto es historia. “El príncipe del rap” tuvo un reparto de actores realmente exitosos que contaba la historia de un joven rebelde proveniente de Filadelfia, quien había sido enviado por su mamá a vivir con sus tíos ricos en Los Ángeles.

Algunos de los actores que participaron en esta divertida serie fueron James Avery, Janet Hubert-Whitten, quién después fue reemplazada por Daphne Maxwell Reid en las últimas 3 temporadas.

Alfonso Ribeiro interpretaba al primo de Will Smith, Carlton Banks y fue muy querido por la audiencia ya que sus escenas eran clásicas en donde aparecía bailando al lado de Tom Jones mientras Hillary y Ashley, otros personajes emblemáticos fueron llevados a la pantalla por Karyn Parsons y la actriz Tatyana Ali, respectivamente.

El príncipe del rap ¿regresa a la TV?

La serie contó con 148 episodios y en algunos de ellos aparecieron celebridades como Oprah Winfrey, Quincy Jones, Tom Jones, entre otros. Will Smith anunció el martes pasado que es probable que se traiga de vuelta a la historia pero esta vez ya en un formato de comedia sino más en tinte dramático.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

eadp

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?

¿Te gustó este contenido?