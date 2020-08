William Valdés se va del país por problemas personales ¿Dejará VLA?

View this post on Instagram

Vu00e1monos a ud83cudfe1 u2708ufe0f Este fin voy a ver a mi familia y a la misa de una persona que fue muy importante en mi vida. Ya no estu00e1 con nosotros pero el domingo lo vamos a celebrar como a u00e9l le gusta y se merece! Gracias por sus mensajes siempre. ud83dude4fud83cudffc