Exatlón México: Zudickey Rodríguez, la reina sin corona de la segunda temporada, ¿quién es?

View this post on Instagram

Ella es @zudikeyrodriguez, tambieu0301n conocida como Road Runner o Correcaminos... ud83cudfc3ud83cudffbu200du2640ufe0f Este 1 de septiembre demostrarau0301 su gran fuerza como parte de los ud835udde7ud835udddcud835udde7ud835uddd4ud835udde1ud835uddd8ud835udde6 en #Exatlou0301nMx. ud83dudd34 No te la pierdas por ud835uddd4ud835ude07ud835ude01ud835uddf2ud835uddf0ud835uddee ud835udde8ud835udde1ud835udde2. ud83cudfcbud83cudffbu200du2640ufe0fud83euddd8ud83cudffbu200du2640ufe0fu2728