Rafael Rojas aclara su supuesta situación de indigente

Despuu00e9s de haber gozado por au00f1os de las mieles de la #fama en diversas #telenovelas, desde hace tiempo se ha mantenido lejos de los medios. Sin embargo vecinos de una unidad ubicada al sur de la #CiudadDeMu00e9xico aseguraron que vieron al #actor Rafael Rojas como indigente. Nos dimos a la tarea de buscarlo, y lo encontramos. Vecinos nos contaron que a veces lavacoches, pide limosna y busca comida en la basura. En enero lo vimos con 130 kilos. #TVNotas