Los Capetillo Gaytán, quieren hacerle competencia a los Derbez con show familiar; aquí los detalles

Los reality show actualmente son el formato más rentable de la televisión y hasta en redes sociales pues ver a tus artistas favoritos lidiando con problemas reales de la vida y no basados en un guión es lo que lo hace atractivo a los televidentes.

Son varios los famosos que ya incursionaron en este formato, iniciando por las reinas del reality show, las Kardashian con “Keeping Up with the Kardashians”, seguido por Eugenio Derbez y su familia con “De viaje con los Derbez”, también Pepe Aguilar y sus talentosos hijos le han apostado a este formato pero ellos suben su contenido a YouTube.

Pues ahora quien se suma a esta larga lista de famosos es nada más y nada menos que Biby Gaytán con su hermosa familia y fue ella misma quien lo confirmó.

El reality de los Capetillo Gaytán

Durante su visita al programa de Pepillo Origel y Martha Figueroa llamado “Con Permiso”, Biby Gaytán sorprendió a los periodistas de espectáculos cuando les reveló que está planeando un nuevo programa, el cual hasta el momento no tiene fecha de estreno.

El programa se trata de un reality show el cual contará con la participación de su esposo Eduardo Capetillo y sus hijos Alejandra, Eduardo Jr., Ana Paula, Manuel, Daniel Capetillo, así como por los padres tanto de Bibi como de su esposo.

No es lo mismo que lo de Derbez

Fiel a su estilo, Pepillo Origel cuestionó a la protagonista del musical “Chicago” si es que su reality show será similar al concepto que Eugenio Derbez y su familia hizo en el 2019.

Ante el cuestionamiento del periodista, Biby Gaytán aseguró que no ha visto “De Viaje con los Derbez”, pero que su familia y la de el comediante son distintas por lo que el contenido no podría ser igual.

“Mira, no he tenido oportunidad de verlo (el programa de los Derbez) pero Eugenio es un genio, entonces seguramente está impresionante, pero yo siempre digo que una familia es imposible que sea igual a otra y yo creo que cada una tiene cosas qué ofrecer.” dijo Biby

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

bmz

¿Te gustó este contenido?