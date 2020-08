Conoce los secretos de Ninel Conde para lucir su espectacular figura

Si en algo es experta Ninel Conde es en acaparar la atención de sus fans. Y es que aunque la polémica cantante y modelo no ha logrado escapar de los escándalos, esta ocasión ha causado controversia entre sus seguidores de Instagram, quienes han empezado a debatir si su espectacular figura se debe a otra operación, el ejercicio diario o la dieta.

Este gran escándalo surgió después de que la intérprete de Me equivoqué compartió una foto super candente en Instagram, donde muestra su diminuta cintura, supuestamente producto de ejercicio y dieta balanceada.

Cabe recordar, que no es la primera vez que Conde presume resultados de sus rutinas de ejercicio y en diversas ocasiones la hemos visto presumir outfits reveladores, además de que constantemente muestra sus rutinas.

Los envidiosos dirán que son cirugías...

Esta no es la primera vez que Ninel es criticada por su figura; una vez la compararon hasta con Lyn May. Sin embargo, la cantante dejó claro que ella no se ha hecho ningún 'arreglito' recientemente y aseguró que la desproporción de su cara se debía a la mala iluminación del lugar donde se hizo la fotografía.

