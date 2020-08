¿Maluma vs Neymar? Esta es la VERDADERA razón por la que cantante desapareció de redes

Maluma causó revuelo en el transcurso de esta semana pues la desaparición de su Instagram dejaba ver una pelea con, el jugador de futbol soccer, Neymar ¿Por qué? Resulta que, según las malas lenguas, Hawai el último hit de Juan Luis Londoño Arias, o sea el reggaetonero, es una dedicatoria para su exnovia, Natalia Barulich, quien en la actualidad es pareja del delantero del París Saint-Germain Football Club.

Y es que la letra de la canción dice "Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero" y fue justo esa estrofa la que Neymar cantó junto a sus compañeros de equipo para celebrar su pase a la final de la Champions League. Casi al instante, el Instagram de Maluma desapareció y ahí empezó el escándalo.

Sin embargo, otros fans del intérprete de Felices los cuatro acotaron que el cierre del perfil de Instagram de Maluma sólo fue una estrategia para el lanzamiento de su nuevo disco Papi Juancho que salió a la venta este viernes 21 de agosto y entonces ¿Cuál es la verdad detrás de la desaparición del cantante?.

La realidad es que en punto de las once de la noche Maluma comenzó una transmisión en Instagram, donde aclaró todos los rumores que se habían generado y en efecto, también estrenó su disco y los sencillos que de seguro serán un hit en las reproducciones y el gusto del público.

Casi al último de su transmisión Maluma se tomó unos minutos para aclarar el tema de su exnovia Natalia Barulich y la relación que tiene con Neymar.

"No ha pasado absolutamente nada, yo realmente no sé si ellos están juntos. Igual no me importa, cada quien hace su vida ¿Me entienden? O sea cada quien hace lo que le dé la gana. Y si ellos son novios o lo que sea me parece muy bien, me parece correcto cada quien necesita un amor en su vida ¿Verdad?.

Yo no tengo ningún problema con él o bueno por lo menos que yo sepa no tengo ningún problema. Alreves me siento muy agradecido con él y con todo el equipo del París por poner esa canción después del partido", dijo Maluma.