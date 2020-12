Papá de Kate del Castillo habla sobre la VIOLENCIA que padeció su hija con Luis García

Luego de que Kate del Castillo reviviera los momentos de maltrato que padeció junto al futbolista Luis García durante su matrimonio, ahora el padre de la famosa actriz, Eric del Castillo, se mostró renuente a hablar del lamentable episodio que vivió su famosa hija.

Fue durante la entrevista que brindó al programa “De Primera Mano”, el actor se manifestó en contra de retomar el caso y hacerlo vigente.

“Yo creo que ese asunto ya no debe tocarse. Entiendo que mi hija lucha contra el machismo, la felicito y me siento orgulloso, pero ya pasó el tiempo y no decir nombres”, expresó Del Castillo.